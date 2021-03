Hippolyte Girardot en deuil : sa mère Suzanne (dite Zette) est morte

Triste nouvelle pour Hippolyte Girardot (La Conquête, Les saveurs du palais, La daronne...). Sa maman, Suzanne Le Bars, est morte. C'est dans le quotidien Le Monde que l'on a pu apprendre cette douloureuse information pour l'acteur de 65 ans. Une épreuve qu'il traverse avec ses proches dont sa fille également comédienne, Ana Girardot.

Dans les pages du journal, l'avis de décès est le suivant : "Ses fils, Hippolyte, Guillaume et Raphaël Girardot, ses belles-filles, Kristina, Michelle et Camille, ses petits-enfants, Ana, Julie, Lou, Max, Clementine, Lillah, Isaac, Marius, Sven, Angela et Rita, et ses arrières-petits-enfants, Alma et Jazz [le fils d'Ana né en décembre 2020, NDLR], ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de Zette Girardot, née Suzanne Le Bars, survenu le lundi 1er Mars. Elle a rejoint son mari Jean-Paul Girardot disparu le 4 août 2020."

Le clan compte bien faire ses adieux à Zette dans la dignité malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, laquelle impose diverses mesures et restrictions notamment quant au nombre de personnes pouvant se réunir. "Une cérémonie religieuse aura lieu ce mercredi 10 mars à l'église St Antoine de Padoue, 3 Place Saint-Antoine de Padoue, au Chesnay, suivie d'une inhumation au Cimetière Notre-Dame, 15 Rue des Missionnaires, à Versailles. En raison des impératifs sanitaires, il n'y aura pas ensuite de collation ce jour-là. Que vos souvenirs partagés avec eux les accompagnent", peut-on lire.

A noter que, côté cinéma, Hippolyte Girardot est attendu dans The French Dispatch le prochain film du réalisateur Wes Anderson.

Toutes nos condoléances à l'acteur et ses proches.