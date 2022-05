Hope Solo arrêtée pour ivresse au volant et maltraitance d'enfants, sa descente aux enfers

C'est l'une des plus grandes stars du football féminin et à 40 ans, Hope Solo continue de faire parler d'elle malgré sa retraite sportive en 2016. Figure de proue de la sélection américaine pendant plus de 15 ans, elle a tout gagné avec son pays. Championne olympique à deux reprises et championne du monde, la belle brune aux yeux bleus a également été maman de jumeaux en décembre 2019. Marié à l'ancien joueur de football américain Jerramy Stevens, elle a souvent défrayé la chronique au cours de sa vie.

Au début du mois d'avril, Hope Solo a fait la Une de tous les quotidiens américains après avoir été arrêtée par la police du côté de Winston-Salem en Caroline du Nord. D'après les informations de la presse locale, celle qui a participé à la version américaine de Danse avec les Stars a été interpellée alors qu'elle se trouvait sur le parking d'un commerce de la ville. Les documents judiciaires précisent qu'un témoin de la scène a indiqué que l'ancienne joueuse de foot s'était "évanouie au volant" de sa voiture plus d'une heure, moteur allumé. De plus, elle n'était pas seule dans le véhicule puisque ses deux jumeaux se trouvaient à l'arrière du véhicule.

Je vais entrer volontairement dans un programme de traitement de l'alcoolisme afin de résoudre mes problèmes

Poursuivie pour maltraitance d'enfants, Hope Solo a pris une décision importante, comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle doit être introduite prochainement au Hall of Fame du football américain, elle a pris une lourde décision. "J'ai contacté le Hall of Fame et demandé respectueusement un report de ma cérémonie d'intronisation à 2023. Je vais entrer volontairement dans un programme de traitement de l'alcoolisme afin de résoudre mes problèmes. À l'heure actuelle, je consacre toute mon énergie et mon attention à ma santé, à ma guérison et à ma famille", écrit-elle dans un message posté vendredi dernier sur Twitter.