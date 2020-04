Hope Solo a accouché : l'ex-footballeuse dévoile le visage de ses jumeaux

Heureuse nouvelle concernant Hope Solo ! La footballeuse américaine retraitée a accouché. Elle dévoile les prénoms et le visage de ses jumeaux sur les réseaux sociaux.

Hope Solo compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Un million d'internautes qui ont découvert, ce jeudi 23 avril 2020, les adorables bouilles de ses jumeaux. L'ancienne gardienne de but de 38 ans et son mari Jerramy Stevens ont accueilli leurs premiers enfants, une fille et un garçon prénommés Lozen et Vittorio.

Hope Solo a accouché le 4 mars 2020 et attendu près de deux mois pour annoncer l'heureux événement.