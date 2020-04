Alex Morgan, enceinte : À 9 mois de grossesse, elle continue de faire du sport

Cuisiner comme Gwyneth Paltrow, regarder des séries et des films comme les Stallone, faire du sport comme Cristiano Ronaldo... Comment s'occuper pendant le confinement ? Les stars, actives sur les réseaux sociaux, ont donné des idées à leurs abonnés. Alex Morgan s'est elle aussi décidée. La footballeuse américaine, enceinte de 9 mois, continue d'entretenir sa condition physique !

Alex Morgan compte près de 10 millions de followers Instagram. Elle y a publié une nouvelle vidéo le samedi 11 avril 2020. L'athlète enceinte de son premier enfant s'est filmée dans le garage de sa maison, en train de faire du sport.

Toute de Nike vêtue (pour des raisons contractuelles), écouteurs Beats By Dre (un autre de ses sponsors) dans les oreilles, l'attaquant de l'équipe des États-Unis championne du monde en titre et de l'Orlando Pride a fait des squats avec une kettlebell et des pompes. Ainsi, elle prépare déjà l'après-accouchement et son retour à la compétition, post-confinement, et inspire ses millions de fans à rester actifs.