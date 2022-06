Hoshi malade : après son hospitalisation de plusieurs jours, le verdict est tombé...

Quelques jours après avoir participé au concert du 40e anniversaire de la Fête de la Musique, à Montpellier, la chanteuse Hoshi prenait la direction de Chambéry, pour un show dans le cadre des Estivales en Savoie. Le 24 juin, elle dévoilait sur son compte Instagram être gravement malade et contrainte à l'annulation. Depuis, elle a fait le point sur sa santé. Les nouvelles sont mitigées...

Dimanche 25 juin 2022, Hoshi a donc publié un nouveau message en story, révélant comment elle se sent après sa brève hospitalisation. L'interprète des tubes Ta marinière et Amour censure écrit : "Coucou, j'ai passé deux jours compliqués. En rentrant de l'hôpital de Chambéry, je n'allais toujours pas mieux et j'avais toujours de la fièvre etc. Je suis retournée à l'hôpital à Paris pour faire des examens et on a découvert que j'avais finalement choppé une vilaine bactérie sûrement via une clim. J'ai un traitement qui va normalement me guérir vite. J'ai hâte de vous retrouver. Merci pour tous vos messages." Un verdict qui la rassure car cela écarte le Covid ou une maladie grave même si la chanteuse aurait sans doute préféré pouvoir monter sur scène.

Hoshi, de son vrai nom Mathilde Gerner, va toutefois assez vite retrouver le public et le plaisir d'avoir un micro en main puisqu'elle est attendue le 9 juillet au festival Rhinoferock et à Sète, au Théâtre de la Mer, le 25 juillet prochain. On espère que d'ici là, son traitement aura fait effet.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse, victime régulière d'homophobie sur les réseaux sociaux, souffre d'ennuis de santé. Hoshi avait révélé au Journal du dimanche, l'an dernier, être atteinte de la maladie de Ménière, souffrant de différents symptômes très handicapants comme des problèmes d'audition accompagnés d'acouphènes ou encore des pertes d'équilibre. "Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger", disait-elle alors.