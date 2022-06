"Je tiens à peine debout" : Hospitalisée et inquiète pour sa santé, Hoshi renonce à un concert

Alors qu'elle poursuivait sa tournée, la chanteuse Hoshi a été contrainte de devoir annuler une représentation. La jeune star était attendue ce vendredi 24 juin sur la scène du Château des ducs de Savoie, à Chambéry, mais sa santé l'empêche de venir y chanter.

C'est dans la story de son compte que l'interprète des tubes Ta marinière et Amour censure a donné de ses nouvelles. "Je suis très malade (fièvre, très très mal à la gorge etc.). Honnêtement, j'ai rarement eu aussi mal et je tiens à peine debout. Je suis allée à l'hôpital dès notre arrivée en tour bus. Je suis donc sincèrement désolée mais on ne va pas pouvoir jouer ce soir Chambéry", a écrit Hoshi avec un coeur brisé, sur une photo montrant un appareil médical en fond. Alors que les chiffres de contamination au Covid repartent en flèche, la chanteuse aurait-elle contracté le virus ? Depuis sa publication, elle n'a plus donné de nouvelles supplémentaires. Pour l'heure, sa maladie reste donc mystérieuse...

Hoshi, qui est victime d'homophobie depuis ses débuts médiatiques dans le show business, s'est construit un public fidèle qu'elle aime divertir en tournée. Mais sa santé lui joue régulièrement des tours et cela perturbe ses projets artistiques. Interrogée par le JDD l'an dernier, elle dévoilait alors être atteinte de la maladie de Ménière, souffrant de différents symptômes très handicapants comme des problèmes d'audition accompagnés d'acouphènes ou encore des pertes d'équilibre. "Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger", déclarait Hoshi.

"C'est au quotidien et c'est dur parce que c'est dur à expliquer, même pour les gens qui nous entourent, parce que ça ne se voit pas. C'est comme un enfant qui a mal et qui ne sait pas dire parce qu'il ne sait pas parler, bah c'est un peu ça. Je me sens pas bien des fois, quoi..(...) Il n'y a même pas de traitement qui existe réellement. Il y a des trucs pour atténuer, mais voilà...", ajoutait la chanteuse dans C à vous.

A noter qu'Hoshi est attendue à Sète, au Théâtre de la Mer, le 25 juillet prochain.