Hoshi confie souffrir d'une maladie déstabilisante : "Il n'y a pas de traitement"

Interviewée par le JDD le 28 novembre 2021, Hoshi s'est livrée sur la maladie silencieuse qui la fait souffrir depuis des années. Sincère et touchante, l'interprète du titre Ta Marinière a confié être atteinte de la maladie de Ménière. Souffrant de différents symptômes très handicapants comme des problèmes d'audition accompagnés d'acouphènes ou encore des pertes d'équilibre, la chanteuse de 25 ans révèle qu'elle a souvent beaucoup de mal à s'endormir à cause de sourdes vibrations dans ses oreilles.

Alors pour enfin trouver la paix et ne plus entendre ces sons très désagréables, elle s'endort en écoutant "les lourdes basses du groupe de rock'n'roll Red Hot Chili Peppers" mais aussi parfois les "fréquences techno". "Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger", a expliqué la jolie brune qui a fait son coming out en 2018.

Si il y a quelques mois, en avril 2021, elle confiait avoir perdu "28% d'audition" et être "à 40% d'audition perdue" dans l'émission C à Vous, celle qui avait été castée pour faire The Voice dévoile être désormais à près de "47% de perte auditive". Pour se ménager, elle est maintenant forcée de ne pas faire plus de deux concerts par semaine car sa surdité s'est aggravée de manière fulgurante.

"C'est au quotidien et c'est dur parce que c'est dur à expliquer, même pour les gens qui nous entourent, parce que ça ne se voit pas", confiait la jeune femme sur le plateau de C à Vous, "C'est comme un enfant qui a mal et qui ne sait pas dire parce qu'il ne sait pas parler, bah c'est un peu ça. Je me sens pas bien des fois, quoi..(...) Il n'y a même pas de traitement qui existe réellement. Il y a des trucs pour atténuer, mais voilà..."

Actuellement en pleine promotion de son dernier single Étoile flippante, la chanteuse passionnée par la culture japonaise (et dont son pseudo signifie "étoile" en japonais) a également sorti son dernier clip J'te pardonne déjà visionné par près de 479 000 abonnés.