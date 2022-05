Hoshi toujours harcelée : "Je vis avec la peur quotidienne que l'un d'entre eux passe à l'acte"

Le temps passe mais rien ne s'efface. La chanteuse Hoshi a été dans l'obligation de prendre une nouvelle fois la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les agressions homophobes qu'elle subit quotidiennement via son compte Instagram.

Des menaces, des insultes, et des emojis de haches, épées ou encore des doigts d'honneur, voilà ce que reçoit la chanteuse Hoshi depuis plusieurs années. Devenue l'emblème d'une cause, la jeune femme de 25 ans est devenue la cible des critiques et des attaques. Au travers d'un tweet publié la semaine dernière, cette dernière a fait part de son désarroi. "Ça fait plus de 2 ans que j'ai porté plainte pour les menaces et les injures à caractère homophobe que je reçois depuis ma chanson Amour Censure. Je fais bonne figure, j'ignore, j'essaye d'être forte mais voilà ce que je reçois encore fréquemment. La justice est lente, très lente", a-t-elle regretté sur son compte Twitter avec les fameuses captures d'écran des conversations où elle se fait menacer. Elle a ensuite partagé un message vocal saisissant d'un de ses agresseurs. "Je vis avec la peur quotidienne que l'un d'entre eux passe à l'acte", a ajouté la jeune femme en mentionnant le compte Twitter d'Emmanuel Macron.