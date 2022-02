Hoshi victime de violentes agressions homophobes : "La deuxième fois, ça a été plus violent..."

La chanteuse Hoshi était l'invitée de l'émission de Nathalie Levy En aparté le 27 janvier dernier sur Canal+. La jeune femme de 25 ans a dévoilé avoir subi deux agressions à cause de son homosexualité. Elle s'est engagée depuis en faveur de la lutte pour l'homophobie et a sorti plusieurs titres (comme Amour Censure) pour sensibiliser le public à cette cause.

La Jeune femme avait déjà susciter une avalanche de messages haineux à la sortie de son titre Amour Censure. Finalement elle a fini par s'accommoder de ce revers de médaille. "J'avais besoin de me montrer et j'avais l'impression que c'était une libération, explique-t-elle avant de poursuivre, J'en suis ressortie plus forte, mais c'est vrai que ça a été des moments très durs."

La chanteuse a profité de l'occasion pour confier avoir subi une double agression à son adolescence en raison de son homosexualité, en quatrième, puis en seconde. "La deuxième fois, ça a été plus violent que la première" a expliqué la jeune femme violentée par des filles en sortant de chez sa grand-mère, "l'agression s'était passée quand j'étais partie de chez elle". La chanteuse, qui n'a jamais révélé les causes de son agression à sa grand-mère ("on lui a un peu caché toutes les raisons pour lesquelles j'avais été agressée") a déclaré avoir compris ce jour-là que "la vie allait peut-être être compliquée à cause" de son homosexualité.

Pour rappel, Hoshi vit aujourd'hui une belle histoire d'amour au grand jour avec sa manageuse Gia. Elle lui avait rendu hommage dans l'émission Toutes les femmes de nos vies le 30 décembre dernier en déclarant : "Cette femme a changé ma vie, c'est grâce à elle. Ce soir, j'ai vraiment envie de lui dire merci pour tout ça. On vit ensemble, on travaille ensemble. Elle gère ma carrière. Elle embellit ma vie , donc forcément c'est ma vie et elle s'appelle Gia. Les gens doivent savoir que j'arrive à chanter chaque soir et à être heureuse grâce à elle."