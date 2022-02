Diaporama Hoshi victime de violentes agressions homophobes : "La deuxième fois, ça a été plus violent..."

Exclusif - Hoshi - Photocall de la 10ème édition du concert caritatif "Leurs voix pour l'espoir" au profit de la fondation ARCAD (Aide et recherche en Cancérologie Digestive) et la lutte contre le cancer du pancréas à l'Olympia à Paris le 11 octobre 2021. © Marc Ausset-Lacroix - Pierre Perusseau / Bestimage

11 / 15

Exclusif - Hoshi - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer" au Palais des Sports à Paris, qui sera diffusée le 3 janvier 2019 sur W9. Le 11 décembre 2018 Ce spectacle unique enregistré au Dôme de Paris lancera l'opération annuelle " 100 noëls dans 100 hôpitaux ". Le but de cette opération : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France. © M.Ausset Lacroix-D.Guignebourg / Bestimage