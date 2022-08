Hoshi sans son incontournable chignon : elle se montre les cheveux lâchés, et c'est rare !

Personne n'a vraiment l'habitude de la voir comme cela : les cheveux presque toujours attachés en chignon et souvent vêtue d'un smoking féminin, Hoshi s'est cette fois complètement libérée ce dimanche, en s'affichant en maillot de bain sur la plage. Sans complexes, la jeune femme vêtue d'un maillot une pièce noir, a même détaché ses cheveux, qui tombent sur ses épaules... et on adore ce nouveau look ! "Je vous avais dit que j'avais des cheveux. Je profite encore quelques jours du soleil, de l'amour et de la plage et je vous retrouve jusqu'à fin septembre pour les dernières dates de la tournée", a-t-elle notamment écrit en légende sa photo.

En général plutôt pudique, la jeune femme - qui interprète la bande originale du film d'animation One Piece Red actuellement en salles - s'ouvre cette fois et montre à tous ses détracteurs qu'elle est à l'aise avec son corps, quel que soit le look qu'elle choisisse. Une "femme fatale" qui délivre là un beau message mais qui n'est pas venue seule dans ce décor de rêve : pour ce petit break, Hoshi, de son vrai prénom Mathilde Gerner, était en effet accompagnée de la femme de sa vie, Gia Martinelli, qui partage sa vie depuis plusieurs années et semblait particulièrement heureuse de cette parenthèse ensoleillée.

Les internautes ont également beaucoup apprécié ces photos : "Les beautés", "Magnifiques" ou encore "Les Bombes" peut-on lire.