Hugo Clément : Le futur papa déjà gâté avant Noël, son beau projet se concrétise

Pour Hugo Clément, ancien journaliste de Quotidien qui office désormais sur France 2, le Père Noël a un nom et un visage : Marc Simoncini. Ce chef d'entreprise vient de faire un don permettant la mise en route du rachat d'un zoo afin de le transformer. Un projet activement soutenu par le jeune homme sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, Hugo Clément a proposé à ses presque 630 000 abonnés de participer à une cagnotte au profit de Rewild. Quèsaco ? Une coalition de 7 ONG ayant pour but de racheter le zoo de Pont-Scorff, près de Lorient, en proie à des difficultés financières, avec pour ambition de libérer le plus possible d'animaux captifs et le transformer en sanctuaire pour d'autres. L'objectif à atteindre était de 600 000 euros. Une coquette somme ! "Le propriétaire a aimé le projet, il nous a offert une opportunité. Acheter un zoo c'est quasi-impossible", a expliqué Lamya Essemlali, coprésidente de Rewild, citée par l'AFP. Mais quand un généreux Père Noël se mobilise, alors tout est possible !

Sur Facebook, le parfois clivant journaliste Hugo Clément a ainsi détaillé le projet : "Les animaux actuellement détenus (panthère des neiges, lions, éléphants, girafes, loups...) seront remis en liberté dans leur milieu naturel après un programme de rédaptation ou envoyés dans des sanctuaires dans leurs pays d'origine, lorsqu'une remise en liberté n'est pas envisageable. Une fois les enclos libérés, ils serviront de plateforme transitoire pour d'autres animaux sauvages saisis par la justice, qui n'ont aujourd'hui nulle part où aller. Ces animaux, eux aussi, seront relâchés si possible." Évoquant pour ces animaux "un beau cadeau de Noël", il était sans doute loin d'imaginer que les choses iraient si vite.

Sur Twitter, samedi 21 décembre 2019, Marc Simonicini lui a apporté une bonne nouvelle. "Hugo, je m'engage à compléter avec la somme nécessaire en fin de collecte. Vous pouvez donc considérer que le zoo est racheté", a-t-il écrit. Le journaliste n'a pas manqué de le remercier.