Hugo Lloris arrêté pour conduite en état d'ivresse : "J'ai fait une erreur, il faut l'assumer"

Le 24 août 2018, Hugo Lloris avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Londres lors d'un contrôle de police à Gloucester Place, alors qu'il revenait d'une soirée avec d'autres joueurs français, Laurent Koscielny (Arsenal) et Olivier Giroud (Chelsea). Interpellé au volant de sa Porsche, son taux d'alcoolémie par litre d'air expiré du footballeur était de 80 microgrammes, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni (35 microgrammes par litre). Selon The Sun, le gardien de but de l'équipe de France avait ensuite passé sept heures en cellule au commissariat de Charing Cross avant d'être inculpé. Ses empreintes avaient alors été enregistrées, un test ADN effectué ainsi qu'un mugshot comme l'avait rapporté le tabloïd anglais. Il avait ensuite été libéré sous caution en attendant sa comparution.

Invité de l'émission Footissime (RMC Sport 1) le 10 septembre 2018, le papa d'Anna-Rose, Giuliana et Leandro avait confié : "Comme chaque homme, j'ai ma vie privée. J'ai fait une erreur, il faut l'assumer. Il faut rester concentré sur le plus important à mes yeux, le rectangle vert. J'ai le soutien de ma famille, de mes amis, de ma famille. Et j'ai toujours cette envie d'aller sur le terrain pour prendre du plaisir et continuer à m'améliorer."