Hugo Lloris gravement blessé en plein match : son impressionnante évacuation

Ce sont les risques du métier mais les images n'en demeurent pas moins impressionnantes.

Hugo Lloris, le gardien français de 32 ans de Tottenham, s'est gravement blessé au coude gauche, ce samedi 5 octobre 2019 lors du match à Brighton comptant pour la 8e journée de Premier League. Cette blessure rend, de fait, très improbable sa participation aux matches qualificatifs pour l'Euro-2020 des Bleus, contre l'Islande et la Turquie.

Sur un long centre venu de sa droite dès la 3e minute de jeu, Hugo Lloris a hésité à sortir avant de se raviser et de revenir vers sa ligne. Il a tenté de capter le ballon plutôt que de le dévier au-dessus de la barre. Mais emporté par son élan derrière la ligne de but, il a lâché le ballon. Il est alors tombé en arrière, tentant d'amortir sa chute avec ses bras tendus derrière lui et son coude gauche s'est plié vers l'avant. Alors que Neal Maupay, l'attaquant français de Brighton, avait bien suivi et poussé le ballon dans le but pour ouvrir le score, Lloris s'est tordu de douleur sur le sol en hurlant et en tenant son coude. Ses coéquipiers ont immédiatement compris la gravité de la blessure et fait des grands gestes vers le banc de touche.