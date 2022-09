Hugo Manos change de tête : nouvelle coupe "stylée" pour le compagnon de Laurent Ruquier

Ce jeudi 15 septembre 2022, Hugo Manos a posté une vidéo qui n'est pas passée inaperçue sur Instagram. Le compagnon de Laurent Ruquier a souhaité opérer un changement capillaire. Et il n'a pas tardé à dévoiler le résultat à sa communauté.

Le charmant brun de 34 ans est sous le feu des projecteurs depuis l'officialisation de son couple avec le présentateur de France 2 de 59 ans, en février dernier. Ses faits et gestes sont scrutés sur les réseaux sociaux et il ne se prive pas de partager de nombreux moments de son quotidien. Ainsi, cet été, les internautes ont pu découvrir qu'Hugo Manos était parti à Nice, Annecy, Genève et l'île de de Mykonos. Des vacances qu'ils a passées sans Laurent Ruquier, de quoi faire naître des rumeurs de séparation (alors que tout va bien !). A l'époque, le franco-grec avait les cheveux longs, avec une coupe au carré. Mais ça, c'était avant !

Hugo Manos est en effet passé entre les mains de son ami et coiffeur Paul Duchemin pour s'offrir un nouveau style capillaire. Bye bye la coupe au carré et bonjour les cheveux courts comme vous pouvez le découvrir avec la vidéo ci-dessous postée sur Instagram. "Petite coupe de transition avant le retour au court", peut-on lire en légende de la publication. Le coach sportif a aussi fait le show sur TikTok. Ainsi, sa communauté a pu l'admirer torse nu, avec son ancienne coupe de cheveux, en train de fixer la caméra. Et d'un coup, il apparaît en train de danser, toujours sans t-shirt, avec sa nouvelle tête.