Hugues Aufray "brisé" pleure la mère de ses enfants : Hélène est morte...

Depuis longtemps maintenant, Hugues Aufray aime à présenter sa maîtresse Muriel comme sa "jeune compagne". Le chanteur de 93 ans est totalement épris de celle qui partage sa vie dans la maison de ses rêves, ancienne demeure du sculpteur Aristide Maillol, à Marly-le-Roi (Hauts-de-Seine). Mais l'artiste n'en reste pas moins marié à Hélène Faure, la mère de ses deux filles, Marie (62 ans) et Charlotte (59 ans). Une femme qu'il a tant aimée jusqu'à son dernier souffle, le 6 octobre dernier. Et qu'il pleure désormais, comme nous l'apprend France Dimanche.

Cette fidèle épouse dont il n'a finalement jamais divorcé est morte le 6 octobre, dans leur propriété d'Orgnac-l'Aven en Ardèche. Hélène Faure a été enterrée le 13 octobre, non loin de cette ferme où l'artiste donnait libre cours à sa passion pour les chevaux, précisent nos confrères, ce vendredi 28 octobre. Quant à Hugues Aufray, il est "brisé par le chagrin d'avoir perdu la mère de ses enfants". Leur histoire était si singulière, et a résisté à l'épreuve du temps. Les liens du mariage ont été sacrés pour eux et ils n'ont jamais voulu les rompre. Pas même lorsque l'interprète de Céline a rencontré celle qui partage aujourd'hui sa vie, Muriel Mégevand. Depuis 2005, il vit avec cette maîtresse, mais pas question pour autant de reprendre officiellement sa liberté.

Tout le clan pleure Hélène Faure

Leur rencontre avec Hélène Faure, danseuse et fille de l'historien de l'art Élie Faure, remonte à 1950. Épousée un an après, elle a donné naissance à leur première fille sept ans plus tard. Ensemble, les deux artistes ont connu une vie de famille solide et rassurante. Ils ont vécu des jours heureux à Marnes-la-Coquette, maisons qu'ils ont finalement vendues en 2016. Si Hugues Aufray est brisé par cette disparition, les membres du clan le sont tout autant. Marie et Charlotte, mais aussi leurs compagnons respectifs et leurs sept petites-filles et cinq arrière-petits-fils, pleurent tous ensemble cette femme exceptionnelle. Malgré la notoriété de son époux et son côté volage, Hélène Faure a tenu bon et s'est montrée jusqu'au bout comme l'épouse modèle et conciliante qu'on connaît.