Hugues Aufray soutenu par sa compagne Muriel pour le dernier adieu à Jean-Paul Belmondo

À l'occasion de l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, jeudi 9 septembre 2021 à l'Hôtel des Invalides, nombreuses ont été les personnalités à s'être déplacées pour saluer une dernière fois la carrière et la vie de Jean-Paul Belmondo. Alors qu'Alain Delon n'a pas pu assister à la cérémonie, Hugues Aufray a fait le déplacement aux côtés de sa partenaire de vie, Muriel.

Habillé de manière sobre et avec ses lunettes de soleil sur les yeux (pour cacher son émotion), l'homme de 92 ans et sa compagne ont fait le déplacement en vue partager leur respect à celui que les Français surnomment "Bébel". Et pour faire face à l'émotion, l'artiste a visiblement pu compter sur le soutien indéfectible de Muriel - qui lui tenait tendrement la main - pour lui remonter le moral. Et lors des obsèques de l'acteur, ce vendredi 10 septembre, c'est à nouveau aux côtés de sa jeune Muriel que le chanteur était présent pour faire un dernier hommage à Jean-Paul Belmondo.

Un amour qui dure

Éperdument fous, l'un de l'autre, Hugues Aufray et Muriel prouvent sans cesse que leur relation est faite pour durer. Au Parisien, en juillet 2020, le musicien avait d'ailleurs annoncé vivre aux côtés de sa compagne dans une toute nouvelle demeure, alors qu'il est toujours marié à sa femme Hélène. "Je suis là en location à vie. Et je commence une nouvelle vie. J'ai vendu Marnes-la-Coquette, où j'ai passé quarante-cinq ans sans connaître personne. Je vivais en patriarche au milieu de ma famille. Autour, il n'y avait que des milliardaires et des caméras vidéo", avait-il annoncé. Sans oublier de mentionner : "Là, Muriel et moi connaissons tous nos voisins."

Et en ce qui concerne sa vie sentimentale, l'interprète de Santiano a toujours revendiqué publiquement entretenir une double vie. Lors d'une interview accordée au Matin, en 2015, le père de Marie (née en 1958) et Charlotte (née en 1961) s'était d'ailleurs épanché sur les raisons de sa relation extra-conjugale : "Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes, ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas ! Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne."