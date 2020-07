Hugues Aufray heureux avec sa maîtresse Muriel, dans leur nouvelle maison

Hugues Aufray a pris l'habitude de présenter sa maîtresse Muriel comme sa "jeune compagne". Le chanteur qui fêtera ses 91 ans le 18 août prochain n'a pas dérogé à sa règle lorsqu'il a reçu Le Parisien chez lui en ce mois de juillet, dans la maison du sculpteur Aristide Maillol, à Marly-le-Roi (Hauts-de-Seine), dont il a fait son nouveau refuge.

Son bonheur d'habiter ici, Hugues Aufray l'a tout de suite exprimé au Parisien. "C'est la maison de mes rêves. Elle appartenait au sculpteur Aristide Maillol. C'est une histoire extraordinaire qui m'a mené ici. La première personne qui m'a accueilli à Paris, quand j'avais 18 ans, et qui m'a poussé à sculpter, c'est Dina Vierny, la compagne de Maillol, qui a créé les musées Maillol [à Paris et à Banyuls, NDLR]. Bon, je ne suis pas devenu sculpteur, mais nous sommes devenus amis. J'ai chanté sur sa tombe le jour de ses funérailles à Villejuif", a raconté l'interprète de Santiano au quotidien.

Cette maison qu'il occupe après avoir vendu celle qu'il avait non loin de Marly-le-Roi, à Marnes-la-Coquette, avait été laissée à l'abandon et les héritiers d'Aristide Maillol le voyaient bien la reprendre. Une très bonne idée puisque le chanteur et sa maîtresse Muriel s'y sont très vite sentis bien. "Je suis là en location à vie. Et je commence une nouvelle vie. J'ai vendu Marnes-la-Coquette, où j'ai passé quarante-cinq ans sans connaître personne. Je vivais en patriarche au milieu de ma famille. Autour, il n'y avait que des milliardaires et des caméras vidéo. Là, Muriel et moi connaissons tous nos voisins."

Le chanteur est marié depuis 1951 à Hélène Faure - avec qui il a eu deux filles, Marie (62 ans) et Charlotte (59 ans) - et il a toujours assumé d'avoir une double vie. "Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes, ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas ! Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne", avait-il déclaré au Matin en 2015.