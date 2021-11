Ice Cube refuse un rôle au cinéma et le très gros cachet qui va avec !

C'est une proposition qui ne se refuse normalement pas, que le rappeur et acteur Ice Cube vient de rejeter en bloc ! Comme le rapporte le Hollywood Reporter, l'ancien membre du groupe N.W.A a envoyé balader la production du long-métrage Oh Hell No parce qu'il ne souhaite pas... se faire vacciner ! Ce film, qui devait être tourné cet hiver à Hawaï par le réalisateur Kitao Sakurai (à qui l'on doit le film Bad Trip sur Netflix), devra donc se faire sans Ice Cube, au grand dam de Sony et de l'acteur Jack Black, qui devait partager l'affiche avec l'artiste de 52 ans. Pour l'heure, personne n'a souhaité réagir à cette nouvelle.

L'interprète de Today was a good day s'est assis sur un cachet énorme, en faisant faux bond à cette réalisation : 9 millions de dollars ! Jack Black et la production de Oh Hell No sont désormais à la recherche d'un remplaçant pour ce film dont la sortie est prévue en juin 2022 aux Etats-Unis.

Le vieil ami de Dr. Dre ne cache nullement ses prises de position politiques et son refus de se faire vacciner contre le coronavirus, comme beaucoup d'autres célébrités. Mais bien qu'il soit contre la vaccination, l'artiste pousse les gens à porter le masque : il a même fait don de 2000 masques à une université, en août dernier et a entrepris une campagne de dons pour les travailleurs de la santé durant la pandémie, en avril 2020.

Ce n'est pas le seul projet cinématographique qu'Ice Cube lâche en cours de route. En effet, celui que l'on a pu voir dans Boyz in The Hood ou encore Straight Outta Compton, a délaissé le film de boxe Flint Strong, -dans lequel il devait incarner un entraîneur,- pour des raisons qui demeurent encore floues. Le tournage de ce film a été suspendu à cause de la pandémie, en mars 2020. Produit par le géant Universal et se retraçant la vie de la jeune boxeuse Clarissa Shields dite T-Rex, il est aujourd'hui en cours de reconstitution, puisque le tournage a repris en juin dernier.