Ice-T : Son épouse Coco allaite toujours leur fille de 5 ans

L'allaitement de Chanel lui avait déjà attiré les foudres d'internautes. En mars 2020, Coco avait posté une photo d'elle en train de nourrir sa fille, alors âgée de 4 ans. "Je sais que les mamans vont apprécier cette photo ! J'ai reçu beaucoup de messages de mères qui me remerciaient de mettre en lumière ce sujet... J'écris un blog sur mon parcours avec Chanel et bientôt j'écrirai ce que c'est de continuer l'allaitement avec un enfant de 4 ans. À ce niveau-là, c'est juste pour le plaisir et croyez-moi, elle adore la viande alors ce n'est pas comme si elle ne mangeait pas de vraie nourriture", commentait-elle en légende de sa publication.

Chanel est l'enfant unique de Coco et son époux, le rappeur et acteur Ice-T. Le couple s'est uni en janvier 2002 et fêtera bientôt ses noces de porcelaine, correspondant à 20 ans de mariage.

Ice-T est aussi papa de deux autres enfants, une fille et un garçon prénommés LeTesha Marrow et Ice Tracy Marrow Jr. (45 et bientôt 30 ans), nés de précédentes relations.