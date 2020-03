Coco Austin choque en allaitant sa fille de 4 ans : "Juste pour le plaisir"

Coco Austin a écrit un long texte sur Instagram, expliquant sa décision polémique de toujours allaiter sa fille de 4 ans, Chanel Nicole. Vendredi 13 mars 2020, le mannequin de 40 ans a partagé une photo de la fillette en train de téter son sein. "En cette période où on croit que le la fin du monde approche... aspirez autant d'amour que vous le pouvez !", a-t-elle légendé.

"Je sais que les mamans vont apprécier cette photo ! J'ai reçu beaucoup de messages de mères qui me remerciaient de mettre en lumière ce sujet... J'écris un blog sur mon parcours avec Chanel et bientôt j'écrirai ce que c'est de continuer l'allaitement avec un enfant de 4 ans", a écrit l'épouse du rappeur Ice-T. Coco Austin poursuit en disant qu'elle reçoit "des tonnes" de messages lui demandant d'expliquer sa démarche. "À ce niveau-là, c'est juste pour le plaisir et croyez-moi, elle adore la viande alors ce n'est pas comme si elle ne mangeait pas de vraie nourriture", a poursuivi Coco Austin.

"Merci à tous de comprendre mon point de vue... ", conclut la mère de famille de 40 ans. Cependant, il suffit d'un rapide coup d'oeil dans les commentaires pour savoir que tout le monde ne partage pas l'avis de Coco Austin sur l'allaitement tardif. "Est-ce que ça fait mal ?", "À quel âge tu penses arrêter de l'allaiter ?", "J'imagine que cette fille de 4 ans porte toujours des couches (c'est dérangeant)", "Un peu chelou à quatre ans", peut-on lire, entre autres, sous sa publication.

Ice-T et Coco Austin sont mariés depuis 2001. Le 28 novembre 2015, ils accueillaient ensemble leur premier enfant, une petite fille prénommée Chanel Nicole Marrow.