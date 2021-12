Ici tout commence : Une actrice est l'égérie d'une marque la lingerie, elle se dévoile en vidéo

Si Clément Rémiens a fait le choix de quitter la série Ici tout commence afin de se consacrer à de nouveaux projets, Claire Romain ne semble pas près de dire au revoir à son personnage Ambre dans la série de TF1. Une bonne nouvelle pour le public. Mais la jeune femme de 26 ans n'est pas uniquement actrice, elle est également mannequin. Et l'un de ses projets devrait grandement plaire à ses admirateurs.

Claire Romain a été approchée par la marque de lingerie et de vêtements Women'Secret afin d'être l'égérie de sa campagne The New Magic. Ainsi, les internautes ont pu admirer des images d'elle en pleine nature, avec une chouette posée sur l'une de ses épaules, vêtue d'un manteau rouge et d'une lingerie de la même couleur. Elle s'est aussi transformée en cavalière champêtre. Habillée d'un pantalon écru et d'un soutien-gorge noir, doré et beige, elle marche souriante au côté d'un cheval blanc et d'un autre visage de la marque. Des vidéos qui font grimper la température.