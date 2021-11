Clément Rémiens quitte Ici tout commence : son départ très proche, les premiers détails...

Clément Rémiens a créé la surprise ce vendredi 19 novembre 2021. Au cours d'une interview pour La Voix du Nord, le comédien de 24 ans a annoncé son départ prochain d'Ici tout commence, un an seulement après son lancement sur TF1. Auparavant, il avait déjà endossé le même personnage pendant trois ans dans Demain nous appartient, la grande soeur d'Ici tout commence. "Au bout de quatre ans de travail avec le personnage de Maxime, j'ai décidé d'arrêter. Je suis très content de tout ce qui s'est passé mais c'est le rush tout le temps, on n'arrête pas de bosser... et j'ai besoin de voir autre chose", a-t-il expliqué.

Aussitôt contactée par nos confrères de Télé Loisirs, la productrice du show Sarah Farahmand a accepté d'en dire plus sur ce qui attend les téléspectateurs pour le final de l'acteur. "Il nous a avertis il y a plusieurs mois pour que l'on ait le temps d'écrire une belle sortie. Cela nous a permis aussi de ne pas l'inclure dans toutes les intrigues, afin d'habituer le téléspectateur au fait que Maxime n'était plus au centre de tout", a-t-elle d'abord confié avant de révéler que son départ n'était plus qu'une question de semaines.

"Je ne peux pas vous donner de date précise mais ce sera après Noël. Mais je peux vous annoncer qu'il va y avoir au sein de l'institut un concours interécole. Pour la première fois, d'autres écoles vont se joindre à cette compétition très prestigieuse. Maxime est choisi pour représenter l'Institut Auguste Armand. Et c'est au cours de cette intrigue-là, dans laquelle on verra aussi Michel Sarran, que va pour lui se poser la question de partir", explique-t-elle.

Malgré ses envies d'ailleurs, Clément Rémiens est en tout cas assuré de pouvoir toujours retrouver sa famille d'Ici tout commence à tout moment, comme l'avait notamment fait Lorie Pester avant lui dans Demain nous appartient. "La porte reste grand ouverte pour Clément... Il est le bienvenu. (...) J'espère qu'il n'hésitera pas à m'appeler le jour où il souhaitera revenir dans Ici tout commence faire un clin d'oeil", a conclu Sarah Farahmand.