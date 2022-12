Idées cadeaux de Noël : les meilleurs jeux de société classiques à offrir

Achetez le Qui est-ce d'Hasbro Gaming à 13,90 € sur Amazon

Si vous ne connaissez pas le principe de ce jeu, on vous l'explique en quelques secondes à peine. Les deux joueurs vont choisir parmi l'ensemble des personnages proposés un seul et unique. Le but, vous l'aurez compris, est de deviner en premier celui de l'autre. Pour cela, chacun dispose du même panel de têtes de personnages. Les joueurs doivent, chacun leur tour, poser une question pour essayer de deviner quel bonhomme l'autre a choisi. Mais attention, la réponse à cette interrogation ne peut être que OUI ou NON, alors réfléchissez bien. Éliminez les visages au fur et à mesure jusqu'à proposer un nom. Si c'est le bon, vous gagnez la partie !

2. Roulez le plus rapidement possible avec ce jeu de société Mille Bornes Le Grand Classique Plateau de Dujardin Jeux

Vous avez sûrement dû y jouer durant des heures étant petit. Le jeu de société 1000 Bornes Le Grand Classique Plateau de Dujardin Jeux, c'est un indémodable du genre. Des plus petits aux plus grands, toutes les générations peuvent s'amuser ensemble à finir la course le premier ! Alors n'attendez plus pour faire découvrir ou redécouvrir ce modèle à votre enfant ou petit frère ou soeur. Timing parfait, il est en plus en promo sur Amazon. Ce n'est plus 26,90 € mais 24,50 € que vous aurez à débourser pour en devenir l'heureux propriétaire. Une économie, même de 20 %, est toujours bonne à prendre. Moins de 25 € pour un jeu de société, on dit oui !

1000 Bornes seulement vous séparent de la victoire