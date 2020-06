Iggy Azalea : Transformée, elle montre sa nouvelle coiffure à ses fans

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Sur Twitter, Iggy Azalea a confié aux siens son indignation après le meurtre de George Floyd, et les a exhortés à s'investir dans la lutte contre les violences policières et le racisme. Sur Instagram, elle les régale aussi avec de superbes photos d'elle, et leur montre sa surprenante nouvelle coupe de cheveux.

Iggy Azalea compte plus de 13 millions de followers sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce lundi 8 juin 2020. Sur ce portrait polaroid, la rappeuse de 30 ans pose face à une composition florale en forme de coeur. Elle révèle surtout sa nouvelle coloration, rouge comme les roses généreusement offertes pour son anniversaire.