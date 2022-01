Igor et Grichka Bogdanoff sacrifiés pour la science ? Surprenante théorie autour de la mort des jumeaux...

Par Gonzague Lombard Rédacteur Passionné de chant, des Douze coups de midi et de la discographie de Jul, il rêve de participer à Fort Boyard malgré sa phobie des serpents et du Père Fouras. Son ambition secrète ? Découvrir ce qui se cache derrière le rideau mystère de Bataille et Fontaine pour y chanter en quartet. La vérité est au bout du couloir…

Igor et Grichka Bogdanoff sont morts à six jours d'intervalle pour les mêmes raisons. C'est la pandémie de Covid-19, et ses symptomes désastreux, qui a eu raison des frères jumeaux. Et si tout ceci avait un but ?

Il venait parler de son dernier ouvrage, Un braquage contre l'Atlantique, quand il s'est offert un petit voyage dans le passé. Invité sur le plateau de l'émission Quotidien, sur TMC le vendredi 7 janvier 2022, Frédéric Beigbeder a visionné des images d'archives datant d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'auteur à succès avait 13 ans à l'époque et il discutait littérature, déjà, avec Igor et Grichka Bogdanoff - Bogdanov -, qui avaient convié l'adolescent passionné dans Temps X. Pour Frédéric Beigbeder comme pour le reste du pays, la mort des jumeaux est un véritable drame. Grichka est parti le premier, le 28 décembre 2021, et a été suivi de près par Igor, le 3 janvier 2022. Tous deux ont succombé aux suites de la pandémie de Covid-19 et tout ceci a donné une drôle d'idée à l'auteur. "Ils étaient des garçons étonnants, des scientifiques qui avaient pour ambition d'être des savants, a-t-il rappelé à Yann Barthes. Et je me demande s'ils ne se sont pas sacrifiés, s'ils n'ont pas donné leur vie pour dire aux gens : vaccinez-vous. Ils n'étaient pas vaccinés. Et ils ont prouvé qu'il fallait se vacciner."

Cette théorie n'a pas trouvé l'écho attendu sur le plateau de Quotidien, l'équipe de Yann Barthès restant très silencieuse après de telles déclarations. Sans affirmer qu'ils s'étaient sacrifiés pour le bien de tous, Grichka et Igor Bogdanoff étaient effectivement des "expérimentateurs", comme ils aimaient le rappeler. Les deux frères de 72 ans répétaient, quand on les questionnait à propos de leur apparence, qu'ils avaient recours à des "technologies avancées" et des "petits protocoles". "Quand on était près d'eux, on voyait qu'il y avait des petits pansements sur leurs visages, expliquait même leur ami Jordan De Lux au magazine Gala. C'était du Botox®. Igor Bogdanoff m'avait fait comprendre par A + B que c'était des injections qu'il se faisait lui même, sans passer par quelqu'un." Une sorte de vaccin contre le temps qui passe...

