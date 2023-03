Il est encore temps de craquer ! Récap des offres qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Le lit cododo Kinderkraft

Le lit Kinderkraft vous sera utile dès la naissance de votre enfant ! Quand vous allez dîner chez des amis, quand bébé va dormir chez papi et mamie, quand vous partez en voyage... Ce lit vous sera indispensable dans un grand nombre de situations. Il a été conçu de manière pratique et confortable afin que vous puissiez le plier et le déplier en quelques secondes seulement.

Les pieds du lit vous offrent une stabilité ferme et robuste de sa structure. 5 niveaux de réglages sont disponibles afin que ce lit puisse accompagner votre enfant durant un long moment. Vous pouvez également l'utiliser en cododo en ouvrant l'une des housses se trouvant sur l'un des deux côtés. Une sangle est incluse afin que vous puissiez attacher le lit du bébé au vôtre pour lui garantir une grande sécurité.

Caractéristiques :

Marque : Kinderkraft

Couleur : beige

Poids : 9kg

Matériau : acier allié

Dimensions : 90 x 57 x 52.5 cm

Conseil d'entretien : lavable en machine

Achetez dès maintenant votre lit Kinderkraft, à 116,18€ sur Amazon !