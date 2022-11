Illan Castronovo (Les Marseillais) réapparaît en pleurs et à bout : vidéo préoccupante après sa tentative de suicide

Le 28 octobre dernier, Illan Castronovo a posté des messages très alarmants en story Instagram, lesquels ont fortement laissé penser qu'il avait l'intention de se suicider. Et d'après son manager et ami Liil Serge Mbeutcha, ce fut véritablement le cas. "Vers 4h30 ce matin à Dubaï, Illan a tenté de mettre fin à ses jours. (...) Illan va très mal, il a essayé de se donner la mort. Désormais, il faut qu'il se remette", confiait-il à TV Mag.

Le grand désespoir d'Illan vient des accusations d'agressions sexuelles qui le visent depuis 2021 et portées par des candidates de télé-réalité, dont Nathanya Sonia. Une enquête avait été ouverte après le dépôt de deux plaintes, dont il semble avoir été innocenté. Mais sa réputation en a tout de même pris un coup. Boycotté des programmes télé, Illan se dit également harcelé par des blogueurs, et notamment par Sam Zirah. Ce dernier aurait justement continué d'accabler Illan même après l'annonce de sa tentative de suicide. De retour sur les réseaux sociaux, l'ex d'Adixia a partagé une vidéo TikTok dans laquelle il réapparaît très ému, tremblant et en pleurs pour demander à Sam Zirah de le laisser tranquille.

"Je suis pas bien ! Fous moi la paix, T'as pas de coeur ! Parle plus de moi, fous moi la paix, je suis pas bien, je suis malheureux ! Vous m'avez tous chié dessus pendant un an, vous m'avez tout pris, stop maintenant, je n'en peux plus, je craque. Je me renferme sur moi-même, je reste tout le temps tout seul... Je suis innocent depuis le début et je clame mon innocence depuis le début. On a voulu me faire passer pour un monstre, j'ai peut être pas toujours été parfait mais ce qu'on me reproche, je l'ai pas fait. Je veux juste la paix", a-t-il déclaré comme on ne l'a jamais vu. Et de continuer en criant : "J'en peux plus ! Faut me laisser tranquille ! Ce que tu fais, c'est du harcèlement !" Une vidéo qui n'est donc pas pour rassurer...