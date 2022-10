Illan Castronovo (Les Marseillais) mort ? "La situation est vraiment grave", des amis proches brisent le silence

Ils sont amis et étaient même colocataires. Milla Jasmine et Illan Castronovo n'ont jamais caché leur belle complicité. Alors en découvrant les stories alarmantes postées par l'ancien candidat des Marseillais VS Le Reste du monde, ce vendredi 28 octobre 2022, la jeune femme de 33 ans a tenté de contacter ses proches. Et elle a bien vite donné des nouvelles à ses abonnés, tous aussi inquiets.

Pas de nouvelles d'Illan Castronovo depuis ses messages plus qu'inquiétants datant de ce matin. Le candidat de télé-réalité de 28 ans révélait vouloir mettre fin à ses jours. Milla Jasmine, qui a été assaillie de messages par la suite, a vite brisé le silence. "Bonjour à tous, je ne suis pas bien du tout. Manon [Marsault, NDLR] et moi on s'inquiète énormément pour Illan (...) Je n'ai aucune nouvelles, ni même sa famille. Je vais essayer de contacter nos amis en commun à Dubaï", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Deux heures plus tard, l'épouse de Lorenzo a annoncé qu'elle venait d'avoir des nouvelles d'une personne qui se trouvait avec Illan. "Mais je ne peux pas vous dire s'il va bien ou pas car je n'ai pas plus de détails et surtout, par respect car la situation est vraiment grave", a-t-elle écrit. Elle a ensuite expliqué que cela lui faisait "vraiment mal au coeur" de voir que son ami était toujours aussi atteint par les accusations dont il a fait l'objet il y a un an. Elle espère que cela servira "d'exemple et de leçon" aux internautes qui condamnent sans preuves. "Moi y compris, car j'ai peut-être déjà jugé et condamné des gens avant de savoir la vérité. (...) Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête mis à part que je suis inquiète mais surtout très triste. Je vous invite à lui envoyer tout votre soutien et les autres à cesser cet acharnement", a-t-elle conclu.

Le manager d'Illan brise le silence

De son côté, son manager et ami Liil Serge Mbeutcha s'est confié sur l'état de santé d'Illan Castronovo auprès de TV Mag. "Vers 4h30 ce matin à Dubaï, Illan a tenté de mettre fin à ses jours. (...) Il est stable, j'essaye de le raisonner à distance. Il vit seul dans un appartement à Dubaï et je vais essayer de le rejoindre au plus vite. Il est très faible, il n'en peut plus. Illan va très mal, il a essayé de se donner la mort. Désormais, il faut qu'il se remette", a-t-il révélé.

C'est aux alentours de 6 heures du matin qu'Illan Castronovo a posté ses inquiétants messages. Il a expliqué qu'il avait eu "une sacrée vie" mais que toutes les bonnes choses avaient une fin. Un mal-être qui vient du fait que depuis les accusations d'agressions sexuelles dont il a fait l'objet le 14 novembre 2021 (et dont il a semble-t-il été innocenté), son nom est traîné dans la boue. "J'ai essayé de tenir et de me relever pour mes proches. Mais quand je vois qu'un an après, on ne me lâche toujours pas... En réalité, personne ne peut se rendre compte de ce que c'est d'être accusé à tort de choses horribles, alors que n'a rien fait. (...) Le tribunal médiatique m'a condamné à mort. (...) Aujourd'hui, la vérité c'est que je préfère mourir que porter une étiquette qui n'est pas la mienne", a-t-il notamment écrit.