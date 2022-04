Illan accusé d'agressions sexuelles, Maeva Ghennam le soutient : "Tout le monde était consentant"

Toujours prête à venir à la rescousse de ses amis de télé-réalité lorsqu'ils s'embourbent dans de fâcheuses situations, Maeva Ghennam a tenu à apporter son soutien à Illan, candidat ayant été accusé d'agressions sexuelles sur des jeunes filles mineures. Alors qu'elle ne lui adressait plus la parole depuis de longs mois, la candidate des Marseillais a pris la défense de l'ex d'Isabeau, expliquant notamment qu'il était "un ami en or" et qu'il lui "manquait trop".

"Mes amours, vous savez qui me manque trop ? C'est Illan. Il me manque trop. On s'était disputés je ne sais plus quand. Mais du coup je viens de lui envoyer un message pour lui dire qu'il me manquait trop. Malgré tout ça reste mon ami, il a toujours été là pour moi et il me manque trop. Et vous savez ? J'ai parlé à Isabeau, alors qu'elle est en guerre avec Illan, elle a vu la vidéo, elle m'a dit qu'il n'y avait rien eu de chelou et que tout le monde était consentant", a-t-elle confié, revenant sur l'affaire de viol dont il a été accusé quelques mois plus tôt.

Pour rappel, c'était en novembre 2021 qu'Alix Desmoineaux avait accusé, sans dire son nom, un candidat de télé-réalité d'agression sexuelle sur mineure. L'ex de Benjamin Samat avait assuré qu'une vidéo existait et qu'elle était particulièrement choquante. "On attrape la jeune fille par les cheveux elle ne veut pas, elle dit non, on essaye de lui demander des faveurs, elle refuse, elle pleure... Elle hurle, il y a du son, ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie, moi je suis désolée mais non ça veut dire non", avait-elle confié lors de son passage dans Touche pas à mon poste le 16 novembre. Très vite le nom d'Illan était sorti et Check News avait annoncé que deux plaintes avaient été déposées à son encontre pour des faits de harcèlement et agressions sexuelles.

La première plainte avait été déposée à Lyon le 15 janvier 2020 pour "demandes répétées de fellation" et "tentative de viol". Finalement, la plainte avait été classée sans suite. La seconde pour "harcèlement, diffamation et agression sexuelle". Son ex Nathanya en était à l'origine.

Clamant son innocence, Illan a donc pu trouver du soutien auprès de Maeva Ghennam, qu'il a confié "aimer d'amour" sur Instagram. "Ça me fait plaisir de me réconcilier avec Maeva, bon il n'y avait pas de guerre, mais on se parlait plus trop et elle a fait un pas en avant vers moi. Et moi je ne suis pas rancunier. Je l'aime d'amour", a-t-il révélé en story.

Pour l'heure, le principal intéressé reste présumé innocent des faits reprochés.