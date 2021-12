Illan accusé de viol et largué par sa chérie Isabeau ? En larmes, il confie : "Je n'en peux plus !"

Depuis son arrivée fracassante dans le monde de la télé-réalité en 2016 au sein de l'émission 10 couples parfaits, Illan se vantait régulièrement d'être un redoutable "charo". Des propos qu'il doit amèrement regretter puisque depuis plusieurs semaines, l'ancien candidat de Moundir et les apprentis aventuriers est au coeur d'un bad buzz sordide l'accusant de viol sur une mineure.

La candidate de télé-réalité Alix affirme avoir vu une vidéo dans laquelle l'ex de Giuseppa aurait été filmé en train d'imposer une fellation à une jeune fille, en pleurs. Bien plus fragile qu'on aurait pu le croire, Illan a fondu en larmes sur Instagram et a tenté de démentir toutes les accusations dont il fait l'objet le 4 décembre 2021 en story Instagram.

"Les amis je vous dis la vérité, j'essaye de montrer que je suis fort mais ça fait un mois que je n'en peux plus. Je vous le dis, je n'en peux plus. Elle a détruit ma vie", confie-t-il en parlant d'Alix. "Elle a détruit ma famille, elle a tout détruit. Tout le monde me dit de me taire que ça va passer mais je n'y arrive pas (...) Vous êtes en train de me tuer ! (...) On ne me laisse pas tranquille (...) Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux (...) Je suis quelqu'un de fort mais là je craque (...) Tout le monde m'a tourné le dos. Je vous jure que je n'ai pas fait ce truc (...) Laissez au moins ma famille tranquille, ils n'ont rien demandé ! (...) Vous voulez que je meurs c'est ça ?".

Au coeur de la tourmente, le jeune homme a annoncé avoir porté plainte pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyber-harcèlement, pour harcèlement, et pour incitation à la haine lors de son passage dans TPMP le 17 novembre dernier.