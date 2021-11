Illan (Les Marseillais) accusé d'agression sexuelle : Sébastien Dubois détenteur de la vidéo ? Il s'explique

L'affaire fait grand bruit depuis le lundi 15 novembre 2021. Au cours d'une interview pour Melty, l'ancienne candidate de télé-réalité Alix Desmoisneaux a accusé un candidat, dont elle n'a jamais prononcé le prénom, d'agression sexuelle sur mineure. La jeune femme de 28 ans, notamment connue pour avoir participé aux Marseillais (W9) a même assuré qu'une vidéo existait et qu'elle l'avait vue. Illan a très vite tout nié en bloc sur ses réseaux sociaux et dans TPMP, affirmant que l'ancienne compagne de Benjamin Samat lui avait confié en privé qu'elle parlait de lui. Sébastien Dubois (notamment vu en 2020 dans 10 Couples parfaits), aussi mêlé à l'affaire, a tenu à réagir sur son compte Instagram, ce jeudi 18 novembre.

"On attrape la jeune fille par les cheveux elle ne veut pas, elle dit non, on essaye de lui demander des faveurs, elle refuse, elle pleure... Elle hurle, il y a du son, ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie, moi je suis désolée mais non ça veut dire non", a confié Alix lors de son passage dans Touche pas à mon poste mardi dernier. Si elle n'a jamais prononcé le prénom d'Illan, le blogueur Nabil lui l'a ouvertement accusé. Il a aussi expliqué que c'est Sébastien Dubois, alias Sebydaddy, qui détenait la fameuse vidéo et qu'il l'avait vue. Des images qui, selon Illan n'existent pas. Invité pour un droit de réponse le lendemain, il a notamment confié : "J'ai reçu des pressions de la part de blogueurs qui fouillent dans ma vie privée pour me nuire parce qu'il n'y a pas de vidéo, ni de victime, ni de plainte. Je ne bois pas, je ne fume pas et je n'ai jamais touché à la drogue : je suis conscient de ce que j'ai fait ou non." Il s'est aussi dit victime d'une rumeur lancée par Sébastien Dubois.

Le compagnon de Léa Mary a donc tenu à briser le silence aujourd'hui. "Je n'ai aucune vidéo d'agression sexuelle d'Illan en ma possession. Je trouve aberrant qu'on autorise des individus à colporter sur des plateaux télés et différentes interviews des rumeurs sans fondements. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'actes d'une telle gravité, dont des personnes sont victimes au quotidien. Je réalise actuellement qu'une phrase anodine peut être déformée et prendre une ampleur démesurée", a-t-il tout d'abord déclaré. S'il a reconnu qu'Illan était un séducteur, il a assuré qu'il n'était "en aucun cas un agresseur". Après lui avoir apporté son soutien, il a demandé à ce qu'il n'y ait plus de diffamation à son encontre.

Pour rappel, Illan a annoncé qu'il avait porté plainte "pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyber-harcèlement, pour harcèlement, et pour incitation à la haine".