Clara Morgane sensuelle : elle pose avec sa soeur, son mari et un célèbre candidat de télé-réalité

Le 14 novembre 2021, Clara Morgane a dévoilé un nouveau cliché exclusif du shooting de son calendrier 2022. Toujours très sexy, l'ancienne actrice de films x, chanteuse et animatrice a posé avec plusieurs membres de l'équipe qui ont imaginé et/ou participé aux différentes photographies de ce projet. Accroupie à côté de sa cadette Alexandra au premier rang de l'image, les deux soeurs posent très complices habillées dans des robes transparentes en dentelle noire. Mannequin installée en tant que modèle dans la région de Montpellier, la jolie brune avait aussi posé pour l'édition 2017 du calendrier de Clara Morgane.

Également vêtu d'une robe, Bastien Grimal - ancien candidat de télé-réalité et Youtubeur surnommé "Bastos" - est également présent et montre toute l'étendue de ses muscles sur le cliché. Sur la photo, on peut aussi découvrir le mari de Clara Morgane, Jérémy Olivier alias Jey Didarko. "L'homme idéal" selon la jolie blonde qui confiait tout l'amour qu'elle ressentait pour ce DJ qu'elle a rencontré à l'occasion d'un casting pour son album Nuits Blanches en 2009. "Si je ne l'avais pas à mes côtés, je ne pourrais pas tout faire" révélait-elle récemment à Paris Match. Mariés depuis 2012, le couple a accueilli leur premier enfant en 2016, une petite fille.