Illan Castronovo (Les Marseillais) est-il mort ? Des messages terribles laissent penser qu'il s'est suicidé

Après Aurélie Preston (qui a tenté de se suicider et qui va toujours mal depuis), c'est un autre candidat de télé-réalité qui a inquiété sa communauté ce vendredi 28 octobre 2022. En story Instagram, Illan Castronovo a posté des messages alarmants laissant penser qu'il a mis fin à ses jours.

Le premier message a été posté aux alentours de 6h du matin. L'ancien candidat des Marseillais VS Le Reste du monde a écrit qu'il avait "eu une sacrée vie", mais que "toutes les bonnes choses ont une fin". Il a ensuite rappelé que sa vie a basculé le 14 novembre 2021, car il a été accusé d'agressions sexuelles par des candidates, dont Nathanya Sonia. Une enquête avait été ouverte après le dépôt de deux plaintes, une affaire qui avait beaucoup fait parler. Bien qu'il ait semble-t-il été innocenté en septembre dernier, il a "perdu toute joie de vivre" à cause de cette affaire durant laquelle son nom a été traîné dans la boue. "J'ai essayé de tenir et de me relever pour mes proches. Mais quand je vois qu'un an après, on ne me lâche toujours pas... En réalité, personne ne peut se rendre compte de ce que c'est d'être accusé à tort de choses horribles, alors que n'a rien fait. (...) Le tribunal médiatique m'a condamné à mort", peut-on lire dans une autre publication.

Illan Castronovo a précisé que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qu'un journaliste bien connu l'a "poussé au suicide" en associant à plusieurs reprises le mot "agression sexuelle" à son nom. "Tu as gagné. S'il te plaît, quand je serai mort au moins, respecte mes parents et ma famille. Arrête de prononcer ce mot associé à mon nom sans aucune procédure à mon encontre et sans aucune condamnation. Merci. (...) Et ce n'est pas le seul, je n'ai pas besoin de faire la liste, vous savez", a-t-il poursuivi. Le jeune homme de 28 ans explique que son nom est sali à vie et que, quoi qu'il fasse, cela ne changera rien. "Aujourd'hui, la vérité c'est que je préfère mourir que porter une étiquette qui n'est pas la mienne", peut-on lire. Il a ensuite posté une photo en compagnie de sa maman, légendée "je vous aime".

Enfin, Illan Castronovo a confié qu'il ne souhaitait à personne ce qu'il a vécu et a précisé que comme tout le monde, il a ses limites. Il a ensuite remercié tous ceux qui l'ont soutenu et a redit à quel point il aimait sa famille. Plus de nouvelles depuis deux heures du candidat. Une situation qui a de quoi fortement inquiéter. Espérons qu'une mauvaise nouvelle ne tombera pas dans les heures ou jours à venir.