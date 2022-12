Ilona Smet, maman comblée : photo de son bébé dans l'ambiance de Noël, son plus beau cadeau

Ilona Smet n'a jamais semblé aussi heureuse depuis qu'elle est maman d'un adorable petit garçon - dont on ignore toujours le prénom -, né de son union avec le Suisse Kamran Ahmed. En témoigne ce magnifique cliché qu'elle vient de poster ce mercredi 14 décembre dans sa story Instagram, représentant son fils en train de décorer le sapin de Noël. "My christmas present is you", a-t-elle commenté, ce que l'on peut traduire par "Mon cadeau de Noël, c'est toi."

Un touchant message, qui prouve bel et bien à quel point l'affection que porte le mannequin pour son bambin est immense. Elle semble également prendre beaucoup de plaisir à remplir son rôle de mère, notamment en transmettant à son fils la magie de Noël, à travers donc cette activité "décoration du sapin", mais aussi en l'habillant de façon à être en adéquation avec le thème. En effet, il y a quelques jours, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure postait un adorable cliché du nourrisson avec un petit leggin avec un adorable renne sur les fesses.

Un aspect négatif

A noter que sur les deux photos précédemment citées, la jeune femme a bien évidemment pris soin de ne pas exposer le visage de son bébé. Car en octobre dernier, elle partageait un reportage de Brut, qui expliquait les dérives des photos d'enfants sur les réseaux sociaux (reportage illustré avec des images des enfants de Nabilla, Jessica Thivenin ou d'autres influenceuses). On pouvait notamment y lire que "50% des images et des photos qui s'échangent sur des forums pédocriminels dans le monde sont autoproduites, c'est-à-dire que ce sont les parents ou les jeunes eux-mêmes qui les postent". De quoi faire réfélchir...

"Une des raisons pour lesquelles je ne vais pas exposer le visage de mon enfant. Malheureusement, cela fait partie du monde dans lequel on vit et un aspect négatif des réseaux sociaux", avait-elle répondu, en rebondissant donc sur cet extrait de Brut. Une maman protectrice donc, prête à tout pour protéger son petit d'un quelconque danger.