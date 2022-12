Ilona Smet, maman gaga : photo de son bébé, adorable petit renne déjà "dans le mood de Noël"

Une famille toujours plus soudée

En couple avec la petite-fille aînée de Johnny Hallyday depuis leur adolescence, celui qui travaillerait désormais dans la finance, est très discret à ses côtés. Mais cela n'empêche pas leur couple d'être plus fort que jamais : mariés au printemps, ils sont donc devenus parents et vivent une douce vie depuis six mois avec leur nourrisson.

Un mariage auquel avaient assisté les parents de la jeune femme, très heureux pour leur fille, mais également sa soeur, Emma (qui s'est lancée dans une carrière d'actrice) et ses deux demi-frères Cameron, 18 ans (né du mariage entre son père et sa belle-mère Alexandra Pastor) et Giuliano, 12 ans (issu de l'union terminée entre sa mère et Pascal Ramette).

Mais également sa tante, Laura Smet, elle aussi jeune maman d'un petit Léo, dont elle est très proche. Une information rendue publique par Emma Smet, qui avait révélé que les deux soeurs étaient ravies d'avoir pu passer un peu de temps avec elles : "On a beaucoup déménagé : avec Laura, on ne se voyait pas souvent. Mais on s'est retrouvées pour le mariage de ma soeur, c'était trop sympa ! Et elle est venue me voir au théâtre", avait-elle révélé dans les colonnes du magazine Télé Loisirs.