Ilona Smet avec son bébé trop craquant : virée parisienne en famille, adorables photos dévoilées

2022 aura décidément été l'année du bonheur pour Ilona Smet, qui a dans un premier temps concrétisé son amour pour le Suisse Kamran Ahmed par un magnifique mariage le 16 avril. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie", a-t-elle déjà confié à ce sujet dans les pages de Paris Match. Cette union était donc un moment fort pour le top model, qui partage sa vie avec cet homme depuis déjà dix ans, comme elle le rappelait si bien le 26 août dernier, en partageant un adorable cliché d'elle et son chéri au bord de la plage devant un magnifique coucher de soleil.

"Mom and Dad. 10 years today" ("Maman et papa. 10 ans aujourd'hui"), pouvait-on lire en légende de ce post. Et si elle utilise les termes "Maman" et "Papa" pour décrire cette photo, c'est parce que les deux tourtereaux sont effectivement parents de leur premier enfant depuis le 24 juin dernier, un adorable petit garçon dont on ne connaît toujours pas le prénom. Car si sa maman n'hésite pas à l'exposer sur ses réseaux sociaux, elle prend en revanche toujours le soin de dissimuler son visage avec un emoji ou autre et plus globalement de préserver son anonymat.

Un aspect négatif des réseaux sociaux

C'est vraiment un point sur lequel elle ne plaisante pas, en témoigne cette story datant d'il y a quelques semaines dans laquelle elle partageait un reportage de Brut, qui montrait les dérives des photos d'enfants sur les réseaux sociaux à travers des chiffres concrets. "Une des raisons pour lesquelles je ne vais pas exposer le visage de mon enfant. Malheureusement, cela fait partie du monde dans lequel on vit et un aspect négatif des réseaux sociaux", commentait-elle.

Mais faire attention ne veut pas dire se priver. C'est pour cette raison que ce lundi 28 novembre, elle a posté sur Instagram des photos trop craquantes de sa petite famille en train de profiter d'une petite virée dans Paris, notamment au célèbre jardin du Luxembourg. Et là aussi, elle cachait le visage de son fils, adorable dans les bras de sa maman, dans une petite tenue d'hiver et des bottes de la marque Ugg. "Camera roll Parisien", écrivait-elle dans la légende, elle qui prenait également la pose avec son amoureux.