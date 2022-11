Ilona Smet, maman aux anges : photos à la plage avec son mari et leur bébé... doux moment !

Le 2 juillet dernier, Ilona Smet gouttait aux joies d'être mère. Elle accueillait un petit garçon, né de son union avec son amoureux de longue date Kamran Ahmed. "Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou !! Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous !! Je vous aime pour l'éternité", se réjouissait sur Instagram son père David Hallyday juste après l'accouchement. "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls", ajoutait de son côté sa mère, Estelle Lefébure.

Une naissance qui avait également réjoui sa soeur cadette Emma, qui n'attendait que ça ! "Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé ! C'est la première fois pour moi. Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui", confiait-elle à Nice Matin. Depuis, le bébé a bien grandi puisqu'il a récemment fêté ses quatre mois. Autant de semaines, durant lesquelles Ilona Smet n'a pas hésité à partager son quotidien de mère sur les réseaux sociaux. "Le plus heureux des petits garçons", écrivait-elle notamment le 2 novembre dernier sur son compte Instagram, en partageant trois adorables clichés du nourrisson, confortablement installé à la maison dans un petit gris.

Une si douce parenthèse

Quelques jours plus tôt, elle expliquait sur le réseau social qu'elle n'exposera pas le visage de son enfant, relayant au passage un reportage de Brut qui explique que "50% des images et des photos qui s'échangent sur des forums pédocriminels dans le monde sont autoproduites, c'est-à-dire que ce sont les parents ou les jeunes eux-mêmes qui les postent". C'est donc en prenant soin de cacher le visage de son fils qu'Ilona Smet a partagé des photos de lui à la plage, ce jeudi 10 novembre. Un bébé déjà très looké, malgré son jeune âge, en témoigne son ravissant bob à carreaux.

Sur une autre photo, on l'aperçoit à nouveau, cette fois-ci dans les bras de son papa. Enfin, Ilona Smet a partagé un troisième cliché dans sa story, en photographiant cette fois-ci les adorables petits pieds de son bébé sur du gravier, en ajoutant un coeur rouge à son post (voir le diaporama). Une magnifique parenthèse en famille...