Incendie dans le Var : Barbara Lune (Nouvelle Star) hébergée en urgence avec son jeune fils

Un incendie de forêt ravageur s'est déclaré dans la journée du lundi 16 août 2021, peu avant 18h, dans la région du Var. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le feu a parcouru 6 000 hectares et ce ne sont pas moins de 7 000 personnes qui ont été évacuées de façon préventive pour être mises à l'abri. Barbara Lune semble avoir elle aussi quitté son domicile.

L'ancienne candidate de télé-réalité, qui vit dans le Sud et officie dans un club à Saint-Tropez en tant que chanteuse avec la complicité de son compagnon DJ prénommé Niko, a indiqué sur Instagram avoir été touchée de près par l'incendie.

En effet, dans la soirée, elle s'est emparée de la plateforme sociale pour poster une story avec son fils Esteban, âgé d'un an et demi seulement. Sur la photo, Barbara Lune apparaît désemparée et le visage fermé au côté du bambin, prenant soin au passage de remercier ses amis qui l'ont accueillie avec sa famille chez eux. "Merci @paulinemozzone et @coachingphysio de nous avoir hébergés ce soir. On vous aime. On prie pour les pompiers ce soir (et nos maisons)", a-t-elle commenté.

Pour rappel, Barbara Lune a été révélée aux yeux du grand public en 2008 avec le télé-crochet musical La Nouvelle Star. Déterminée à lancer sa carrière de chanteuse, elle a poursuivi sur sa lancée en participant à l'émission de M6 Rising Star en 2014, avant d'apparaître l'année suivante au casting des Anges de la télé-réalité. En 2017, elle a brièvement participé aux Anges 9, puis aux Vacances des Anges 2, avant de définitivement stopper sa carrière sur petit écran.