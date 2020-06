Incroyable Talent, la bataille du jury : Comment les équipes ont été constituées

Nouvelle aventure pour Marianne James, Éric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy. Pour la première fois, les membres du jury d'Incroyable Talent s'affronteront dans La Bataille du jury, dont le coup d'envoi est donné ce mardi 23 juin 2020. Interrogée par nos confrères de Télé Star, la chanteuse de 49 ans - notamment connue pour le tube Il y a trop de gens qui t'aiment - en a dit plus sur les sélections.

Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine ont chacun dû monter une équipe de six talents composée de cinq ex-candidats et d'un talent mystère qui n'a rien à voir avec Incroyable Talent. Les talents se sont ensuite affrontés sous forme de duels. Ce sont les deux membres du jury neutres qui votaient, puis le public présent dans la salle. La personne qui a perdu le duel était définitivement éliminée. Une seconde manche avant la finale a été organisée, et les duels étaient déterminés par tirage au sort. 100 000 euros étaient en jeu, les jurés devaient donc parfois se montrer fins stratèges pour mener leur candidat le plus loin possible dans l'aventure.

Mais il fallait avant toute chose sélectionner les meilleurs talents. "La production nous a fait choisir parmi les finalistes et demi-finalistes. Nous avons aussi pu sélectionner un talent qui n'a pas fait l'émission, mais que nous avions repéré dans la rue ou dans un autre talent-show. Le panel était le même pour les quatre juges et, quand nous étions sur le même choix, ce sont les artistes qui ont décidé dans quelle équipe ils souhaitaient aller", a précisé Hélène Ségara.

Une fois son équipe montée, la chanteuse a découvert leurs numéros lors des répétitions et elle a dû faire les bons choix pour que ses talents ne soient pas éliminés. Malheureusement, la stratégie n'est pas son fort. "Je n'ai pas joué pour la gagne ! Les autres juges se sont foutus de moi en permanence à cause de ça. Je suis incapable de saquer des gens qui ont du talent, même s'ils sont dans l'équipe d'en face", a-t-elle précisé. C'est sans doute pour cette raison qu'il y a trop de gens qui l'aiment.

L'intégralité de l'interview d'Hélène Ségara est à retrouver dans le magazine Télé Star du 22 juin 2020.