Indira Ampiot (Miss France 2023) face à "un souci" lors de son sacre, elle raconte tout...

En une fraction de seconde, la vie d'Indira Ampiot a définitivement changé ce samedi 17 décembre 2022. Élue Miss France 2023, la jolie Guadeloupéenne est désormais reine de beauté nationale et se devra de représenter la France à l'étranger. Pour elle, le concours de beauté restera gravé à jamais. Surprise, joie, bonheur, mais aussi fou rire... Les émotions se sont bousculées tout au long de la soirée et notamment lors du verdict final. Confrontée à sa rivale et amie Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais) la jeune femme a eu quelques secondes de doute lorsque Jean-Pierre Foucault a annoncé son nom...

Avec le trop-plein d'émotions et le bruit environnant, Indira Ampiot n'a pas tout de suite entendu son prénom. Perplexe, elle n'a pas immédiatement réagi et a dû demander confirmation à sa première dauphine. "Bien sûr j'étais agréablement surprise. J'avais ma première dauphine en face de moi,(...) Je lui ai dit 'mais c'est moi ?'. Elle m'a dit 'oui c'est toi'. C'était un très bon moment, j'ai hâte de voir le replay pour revivre ce moment", a-t-elle expliqué au cours d'un entretien accordé à LCI le lendemain de son sacre.

Il y a un souci

Prise dans un tourbillon d'émotions, Indira Ampiot a mal entendu l'annonce finale. Une situation étonnante qui a donné lieu à un fou rire entre les deux demoiselles finalistes. "Quand ils ont dit Miss Guadeloupe, j'ai compris Miss Poitou, alors je me suis dit 'là il y a un souci'. Et puis Poitou cela sonnait comme Guadeloupe, et là j'ai compris que c'était moi et que j'avais mal entendu. On était mortes de rire toutes les deux", a-t-elle ensuite dévoilé. Fort heureusement, la belle Antillaise de 18 ans a donc pu compter sur la réactivité de son amie qui l'a tout de suite sorti de son hésitation. Après un petit fou rire et une longue étreinte amicale, la nouvelle Miss France 2023 a enfin pu savourer son moment de gloire. Coiffée de sa sublime couronne, habillée de sa nouvelle écharpe et un splendide bouquet à la main, elle a fait ses premiers pas vers son public, juste avant d'enchaîner sur une folle nuit et un lendemain chargé d'interviews.