Inès (Koh-Lanta 2020) en finale sans victoire : ce qui l'a hissée jusque là

Ce vendredi 5 juin 2020, Claude, Inès et Naoil s'affronteront lors de la grande finale de Koh-Lanta, l'île des héros. Les trois aventuriers se sont qualifiés pour les poteaux en remportant l'épreuve d'orientation face à Moussa et à la malheureuse Alexandra qui a dû abandonner à cause d'un malaise. Sur les réseaux sociaux, certains estiment qu'Inès, qui n'a gagné aucune épreuve individuelle, ne mérite pas sa place. Alors, comment la jolie brune s'est-elle hissée jusqu'en finale ?

Dès le début du jeu, Inès a tissé des liens avec ses camarades de l'équipe jaune, notamment Moussa, Naoil, Alexandra ou encore Régis. Ensemble, les aventuriers se sont promis d'aller le plus loin possible. Une promesse qu'ils ont tenue au mieux. En effet, parmi les cinq finalistes, quatre étaient d'anciens membres de l'équipe jaune, le cinquième étant Claude. C'est ainsi grâce à cette alliance, dont le noyau dur se compose d'elle-même, de Naoil et de Moussa, que la belle Inès est arrivée si loin sans être inquiétée par une élimination au conseil. Plus encore, l'aventurière a su se rendre utile sur le camp en s'occupant de la préparation des repas, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers.

Une aventure entre chance et alliance

Il faut dire que si les éliminations avaient été faites au mérite, la jeune Toulousaine ne serait plus là depuis plusieurs semaines... Depuis la réunification, Inès n'a remporté aucune épreuve individuelle. Mais la belle est entièrement consciente de ses capacités sportives. Le 18 mai dernier, en story sur Instagram, elle avait d'ailleurs répondu aux critiques sur le sujet. "Oui, je ne suis pas au niveau sportif, je n'ai pas honte de le dire. J'ai 25 ans, je suis infirmière, je découvre Koh-Lanta en même temps que je le fais, je suis complètement novice, déclarait-elle face à ses plus de 220 000 followers sur le réseau social. Oui, je n'ai pas gagné d'épreuve d'immunité, mais aujourd'hui, regardez où j'en suis."

Après avoir trouvé le poignard par hasard lors de l'épreuve d'orientation, la jeune femme se retrouve qualifiée pour l'ultime épreuve de Koh-Lanta : les poteaux. Et elle pourrait bien la gagner ! Si Claude a déjà remporté une fois les poteaux et que Naoil est plus sportive, Inès n'est pas en reste. En effet, la jolie brune a statistiquement elle aussi ses chances de gagner. Plus encore, si sa fidèle camarade Naoil remporte l'épreuve, il se pourrait bien qu'elle la choisisse pour la toute fin d'aventure et qu'elle lui laisse ainsi une chance de ressortir grande gagnante de Koh-Lanta !

Rendez-vous dès 21h05 ce vendredi 5 juin 2020 sur TF1 afin de suivre la finale de Koh-Lanta, l'île des héros.