Inès Vandamme (Danse avec les stars) : Après un drame, la terrible épreuve qui l'a bouleversée

Françoise force le respect. Car malgré la maladie, elle "est toujours avec nous, merci l'univers", lance la jolie blonde de 28 ans. "Elle a réussi à vaincre DEUX cancers du sein. Quand on m'a parlé de la saison 2 de l'émission Stars à nu, j'ai pensé à Françoise, à mon grand-père et aux épreuves qu'ils ont traversées ensemble", poursuit-elle. Et de conclure : "Je vous aime. Je sais que vous serez fiers de moi en me regardant me battre pour cette cause dans quelques semaines sur TF1 . On ne le répétera jamais assez, le dépistage peut SAUVER DES VIES."

De jolis mots pour expliquer sa motivation à sensibiliser les Français. Rappelons qu'Inès Vandamme participe à Stars à nu aux côtés des ex-Miss France Maëva Coucke, Nathalie Marquay-Pernaut et Linda Hardy, de l'animatrice Anaïs Grangerac et de la youtubeuse Lola Dubini. Le casting masculin se compose des humoristes Cartman et Jeanfi Janssens, des animateurs Laurent Maistret et Christophe Beaugrand, des acteurs Vincent Desagnat et Gil Alma ainsi que de l'ancien nageur Camille Lacourt. De leur côté, les hommes auront pour mission de sensibiliser aux cancers des testicules et de la prostate.

La diffusion du premier épisode de Stars à nu est prévue pour février 2021. Alessandra Sublet et Chris Marques sont attendus aux commandes du programme.