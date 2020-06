Inna Modja maman, elle partage une adorable photo avec sa petite fille

Entre sa participation aux Parisiennes – avec Arielle Dombasle, Mareva Galanter et Helena Noguerra – et les premiers titres qui ont fait son succès, on pourrait croire qu'Inna Modja évolue dans une petite bulle de joie et de naïveté. Une idée fausse, à l'exact opposé de la réalité. Pendant le confinement, entre deux vidéos amusantes, elle n'hésitait jamais à prendre la parole pour parler de la situation des médecins ou remettre en cause nos cours d'histoire – coucou Christophe Colomb. Pendant trois ans, elle a travaillé sur le documentaire The Great Green Wall, qui suit la plantation d'une ceinture d'arbres longue de 8000 kilomètres, du Sénégal à l'Éthiopie. Elle porte également la cause des mutilées sexuelles à la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, n'hésite pas à se battre pour les droits des femmes, contre les inégalités, le racisme banalisé ou les violences policières. Un exemple à suivre, pour sa petite fille, pour tous les autres enfants... et les adultes.