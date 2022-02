Inventing Anna : Qui est le véritable Chase, le compagnon d'Anna Delvey ?

Depuis sa sortie, Inventing Anna passionne les internautes ! La nouvelle série de Netflix, produite par Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Murder, Scandal, La chronique des Bridgerton...) raconte l'histoire vraie d'une femme, Anna Delvey, qui s'est fait passer pour une riche héritière russe et a séduit la haute bourgeoisie new-yorkaise pour vivre à leurs crochets.

Mais dans la série, Anna a un petit ami Chase, qui apparaît lors d'un TED Talk. Le personnage aurait en effet inventé une application intervenant dans le domaine des rêves. Et si Anna existe bel et bien, puisqu'elle a vendu ses droits pour une somme astronomique à Netflix, le petit ami est-il réel ? La question est ouverte mais les internautes ont mené une petite enquête. Et deux profils se détachent !

Dans l'article qui a inspiré la série, sorti en 2018, la journaliste évoquait un petit ami sans en dire plus. Cependant, elle avait par la suite évoqué un homme véritablement présent à ce TED Talk et distingué par le New Yorker. Les recherches se sont alors affinées et certains internautes ont trouvé des ressemblances entre "Chase" et David Shing, employé du marketing chez AOL et qui avait le même genre de projet que le personnage fictif.

Mais d'autres sont persuadés que Chase est une toute autre personne : l'américano-coréen Hunter Lee-Soik. Celui-ci a bien inventé une application pour analyser ses rêves et coche toutes les cases. De plus, il connait la véritable Anna, puisqu'elle l'a tagué dans une photo Instagram de vacances... à Ibiza, une île où les amoureux de la série se rendent régulièrement.