Irène Cara morte à 63 ans : les causes du décès de la star de Fame révélés, accumulation de problèmes...

Les fans de Fame ne s'attendaient sûrement pas à avoir une si mauvaise nouvelle en fin d'année 2022. Irène Cara, star de la comédie musicale et interprète du titre de la bande originale Flashdance... What a Feeling, est morte à l'âge de 63 ans le 25 novembre dernier sans que les causes du décès ne soient communiquées. Sûrement parce que sur le moment, les raisons n'étaient pas encore connues. C'est désormais chose faite.

Le sérieux site TMZ a dévoilé le résultat réalisés après la disparition de l'artiste. Les médecins légistes ont décelé des problèmes de santé chez Irène Cara, des maladies telles que le diabète et des soucis cardio-vasculaires, l'une des causes de son décès. Irène Cara souffrait également de diabète, d'hypertension et d'un taux de cholestérol très élevé, combinaison qui ne lui a donc laissé aucune chance.

Un départ prématuré

Irène Cara n'avait que 63 ans. C'est son agent Judith Moose qui, à l'époque, avait fait part de la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : "C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce la disparition d'Irene Cara. La cause de sa mort n'est pas encore connue et nous vous en informerons dès que cette information sera disponible. C'est la pire partie d'un travail d'agent, de publier une telle annonce. S'il vous plaît partagez vos pensées et vos souvenirs d'Irène. Je vais lire chacun d'entre eux et je sais qu'elle sourira du ciel. Elle adorait ses fans."

C'est à son domicile en Floride que la chanteuse a été retrouvée morte. Une information que les fans n'ont pas voulu assimiler au départ avant que son agent ne confirme bel et bien sa disparition : "Son directeur commercial et moi avons été prévenus il y a quelques heures. Je suis son manager. Croyez-moi, j'aimerais que ce ne soit pas vrai. Nous travaillions sur des projets incroyables qui auraient rendu elle et ses fans incroyablement heureux. Son manager et moi allons les finir. Elle voudrait ça." La meilleure façon de lui rendre hommage.