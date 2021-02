Irène Jacob : Son mari Jérôme Kircher est lui aussi acteur

Cela fera bientôt 21 ans qu'Irène Jacob et Jérôme Kircher sont mariés. Une longévité aussi rare que précieuse pour un couple d'acteurs, qui se traduit par un équilibre bien trouvé. La comédienne révélée dans Au revoir les enfants a logiquement choisi quelqu'un qui partage sa profession, puisque son mari mène une carrière prolifique, aussi bien sur les planches que sur petit écran.

"Dans la vie, on fait des plans en espérant que l'amour viendra tout chambouler. J'ai connu de nombreux changements. J'organise désormais ma vie autour de ceux que j'aime. Depuis treize ans, je suis mariée à un comédien, Jérôme Kircher, nous avons des enfants ensemble. Aujourd'hui, je suis davantage dans la construction", avait raconté la comédienne à L'Express, en 2013.

Ensemble, Irène Jacob et Jérôme Kircher ont accueilli deux fils : Paul (19 ans cette année) et Samuel (16 ans cette année). Aujourd'hui, la famille habite le 18e arrondissement de Paris. C'est d'ailleurs au sein de ce quartier que les deux acteurs se sont rencontrés. "C'est au Théâtre de l'Atelier, en jouant avec elle dans une pièce mise en scène par Irina Brook et intitulée Résonances, que j'ai rencontré Irène Jacob. Seize ans plus tard, nos deux garçons vont à l'école dans le quartier et nous sommes tous très attachés à ce théâtre qui a une très grande histoire !", avait confié Jérôme Kircher, 56 ans, au Figaro.

Forcément, Irène Jacob et Jérôme Kircher ont déjà travaillé ensemble, dans un spectacle que l'acteur a mis en scène, Je sais qu'il existe aussi des amours réciproques (mais je ne prétends pas au luxe), dans les années 2000. On lui doit de très nombreuses apparitions au cinéma, notamment dans Jacquou le Croquant, Le Refuge de François Ozon, La famille Bélier ou encore Un prince (presque) charmant de Philippe Lellouche.

À la télévision, on a pu voir Jérôme Kircher dans Capitaine Marleau, où il campe le personnage de Thomas Chapuizet, mais également dans Les petits meurtres d'Agatha Christie ou encore Avocats et Associés. Au cours de sa carrière, ce père de famille a écopé de trois nominations aux Molières, notamment pour la pièce Le Roi Lear.