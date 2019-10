Iris Mittenaere bientôt de mariage : ce rôle très spécial confié par sa maman

Je ne renie pas ma responsabilité

Sa première union avait fini par succomber aux affres du temps et de la distance. Maman de trois enfants – Iris Mittenaere, Baptiste et Cassandre –, la future épouse garde en tête certaines préceptes que la vie lui a enseignés. "Les amours tardives sont les plus solides, explique-t-elle su les réseaux sociaux. Sans doute parce qu'on parvient à tirer les leçons de celles qui se sont passées et des échecs que, malheureusement, chacun est amené à vivre. Et qu'on est peut-être plus apte à le vivre avec encore plus d'intensité. La vie sépare ceux qui s'aiment sans faire de bruit, c'est vrai, alors en vieillissant, être vigilant et plus attentif, c'est le conseil que je me donne à moi-même car je ne renie pas ma responsabilité." Toutes nos félicitations aux tourtereaux.