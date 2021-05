Iris Mittenaere change de tête : son "plus gros changement capillaire" en images !

La changement, c'est maintenant pour Iris Mittenaere. Notre belle Miss France 2016, également élue Miss Univers la même année, a passé un cap. Sur son compte Instagram mercredi 26 mai 2021, elle a partagé une courte vidéo de son passage chez le coiffeur. Et comme toujours, elle reste sublime avec ce nouveau look capillaire !

Au début de la vidéo, l'amoureuse de Diego El Glaoui apparaît installée dans son fauteuil chez le coiffeur. Elle a choisi de passer entre les mains des experts de chez Carli Paris, un salon situé dans le 11e arrondissement de Paris et ultra côté chez les influenceuses. Deux prestations pour Iris Mittenaere : un metal detox, soin qui neutralise et détoxifie les cheveux du métal, puis un french balayage pour la coloration.

"Oops, I dit it... J'avais tellement envie de changer de tête... J'ai fait un metal detox et un fench balayage avec L'Oréal Pro chez Carli Paris ! Mon plus gros changement capillaire ! Alors, vous aimez ?! 'C'est encore plus clair en vrai, je vous montrerai en story)", écrit Iris Mittenaere en légende de cette vidéo montrant les étapes de sa transformation. Le résultat final est très joli : la belle passe d'un brun à un châtain clair, limite blond comme elle le montre en story sur le réseau social de partage d'images.

Très prisé par les stars des réseaux sociaux, et même d'ailleurs, Pierre Carli, patron du célèbre salon de coiffure, propose différents tarifs. Le forfait balayage comprend le diagnostic, une coupe sur cheveux secs, l'application, un soin protecteur, une patine, un soin profond et un coiffage. Le tout dure trois heures et est facturé 300 euros par Pierre Carli, 250 euros si la cliente passe entre les mains de ses équipes.

Un changement capillaire réussi ! En effet, en commentaires les internautes sont nombreux à complimenter la co-animatrice de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand dans Ninja Warrior sur TF1 !