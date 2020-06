Iris Mittenaere : Couverte de bleus, elle raconte son accident en Corse

Quelques minutes plus tard, Iris Mittenaere a enfin dévoilé la cause de ses blessures à ses followers. Malheureusement l'ancienne reine de beauté a eu un léger accident alors qu'elle était partie faire du karting avec son chéri et des amis. "Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit accident de karting et je me suis bien coupée le doigt en cuisinant" a-t-elle fait savoir, rassurante. Plus de peur que de mal pour l'ancienne protégée de Sylvie Tellier qui ne semble pas du tout traumatisée par ce petit incident.